Атака рф на Дніпропетровщині 19 жовтня: у лікарні померла жінка
Київ • УНН
69-річна жінка, постраждала внаслідок російської атаки на Шахтарське 19 жовтня, померла в лікарні. За її життя боролися медики, але, на жаль, врятувати не вдалося.
На Дніпропетровщині померла жінка, що постраждала внаслідок російської атаки на населений пункт Шахтарське у ніч на 19 жовтня. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Деталі
Маємо сумну звістку. У лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське у ніч проти неділі. За життя потерпілої боролися медики. Але, на жаль… Співчуття рідним і близьким
Нагадаємо
У ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували дронами Шахтарську громаду на Дніпропетровщині. Були уражені багатоповерхівки, де жили люди: спочатку повідомлялось про 10 постраждалих, потім ця цифра зросла до 11.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 21 жовтня росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети, 4 ракети С-300 і 98 дронів. Сили оборони знешкодили 58 безпілотників.