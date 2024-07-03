По официальным данным, в результате ракетной и беспилотной атаки россии на Днепр пострадали 47 человек, 5 погибли.
В Днепре количество пострадавших в результате утренней ракетно-дроновой атаки войск рф возросло до 47, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Жители Днепра до сих пор в шоке от пережитого утром. Оправляются после очередного террористического акта россиян. Но забыть тот ужас, говорят, смогут не скоро. ...Количество пострадавших возросло до 47 человек
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий3 июля 2024, 10:45 • 77563 просмотра