Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Киев • УНН
Российский ракетный удар по Днепру, Украина, убил 5 и ранил 34, в том числе ребенка.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку российских войск на Днепр, сообщив об увеличении количества жертв удара рф до 5 и показав кадры с последствиями, пишет УНН.
Днепр. Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал. Этот российский террор могут остановить только две вещи - современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия
Президент подчеркнул, что "мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров". "Решительность, которая может и должна сделать вновь нормой защиту от террора", - указал Зеленский.
Атака рф на Днепр: уже 34 пострадавших, треть из них - в больнице3 июля 2024, 10:02 • 11546 просмотров