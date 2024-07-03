Атака рф на Днепр: уже 34 пострадавших, треть из них - в больнице
Киев • УНН
34 человека пострадали, треть из них - в больнице, в результате вражеской атаки в Днепре
34 человека пострадали в результате вражеской атаки в Днепре, треть из них - в больнице, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Уже 34 пострадавших в Днепре. Треть из них - в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны. Ушибы и переломы
В Днепре объявили 4 июля днем траура3 июля 2024, 09:50 • 6400 просмотров
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