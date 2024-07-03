Атака рф на Дніпро: уже 34 постраждалих, третина з них - у лікарні

34 людини постраждали внаслідок ворожої атаки в Дніпрі, третина з них - у лікарні, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вже 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та перелами