Атака рф на Дніпро: уже 34 постраждалих, третина з них - у лікарні
Київ • УНН
34 людини постраждали, третина з них - у лікарні, внаслідок ворожої атаки в Дніпрі
34 людини постраждали внаслідок ворожої атаки в Дніпрі, третина з них - у лікарні, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вже 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та перелами
В Дніпрі оголосили 4 липня днем жалоби03.07.24, 12:50 • 18055 переглядiв