Атака рф на Черноморск 14 ноября: 2 погибших, 10 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате российской атаки возле рынка в Черноморске 14 ноября погибли 2 человека и 10 пострадали, включая ребенка. Уничтожены 2 автомобиля, повреждены еще 13 и здания, возникли пожары.
В результате российской атаки возле рынка в городе Черноморск Одесской области 14 ноября погибли 2 человека, еще 10 пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Были уничтожены 2 автомобиля, еще 13 повреждены. Возникли пожары - также повреждены здания, расположенные рядом, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ликвидировали возгорание, на месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям.
Напомним
В Киеве в результате российской атаки 14 ноября погибли шесть человек. Поисково-спасательная операция продолжается, пострадали пять человек, а 17 спасены.
В одном из поврежденных домов в Деснянском районе Киева обнаружено тело еще одной погибшей.