Атака рф на Чорноморськ 14 листопада: 2 загиблих, 10 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки біля ринку в Чорноморську 14 листопада загинуло 2 людини та 10 постраждали, включаючи дитину. Знищено 2 автівки, пошкоджено ще 13 та будівлі, виникли пожежі.
Внаслідок російської атаки біля ринку у місті Чорноморськ Одеської області 14 листопада загинуло 2 людини, ще 10 постраждали, в тому числі дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Були знищені 2 автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі - також пошкоджено будівлі, розташовані поруч, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ліквідували займання, на місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо
У Києві внаслідок російської атаки 14 листопада загинуло шість людей. Пошуково-рятувальна операція триває, постраждали п'ятеро осіб, а 17 врятовано.
В одному з пошкоджених будинків у Деснянському районі Києва виявлено тіло ще однієї загиблої.