Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

Количество пострадавших в результате ракетного удара рф по Балаклее Харьковской области 25 апреля возросло до 13 человек. Об этом в пятницу сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

"Количество раненых возросло до 13 человек", - говорится в сообщении прокуратуры.

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УНН сообщал, что 25 апреля армия рф ударила ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее, когда там находился поезд "Харьков - Изюм".

Предварительно известно, что захватчики били ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой.