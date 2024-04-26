Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  17560 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  31159 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  35299 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62177 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152108 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167246 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171882 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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19 апреля 2024, 15:15  •  591637 просмотра

Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.

Война •   •  8339 просмотра
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подозреваемый в завладении государственными землями, вышел под залог 75,7 млн грн и продолжает выполнять свои обязанности.

политика •   •  8517 просмотра
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, заставив врага отступить за государственную границу.

Война •   •  31159 просмотра
Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.

Киев •   •  7133 просмотра
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственными землями стоимостью 481 млн грн, внесли залог в 75,7 млн грн.

политика •   •  8135 просмотра
За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения

С 25 апреля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине смогут получить паспортные документы только в органах Государственной миграционной службы в пределах Украины, а не в зарубежных филиалах Государственного предприятия "Документ" за рубежом, за некоторыми исключениями для отдельных категорий.

Общество •   •  8713 просмотра
Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения

Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.

Экономика •   •  8215 просмотра
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

Германия разрабатывает план поддержки тысяч американских военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фронте НАТО, включая логистику, в случае потенциального вооруженного конфликта с россией.

Новости Мира •   •  6088 просмотра
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Министр обороны россии сергей шойгу отрицает наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.

Новости Мира •   •  6046 просмотра
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

СБУ предупредила попытки россии нанести удар по украинским позициям под Харьковом, задержав агентурную группу российской разведки, которая готовила серию авиаударов с применением управляемых бомб с помощью двух сообщников из Харькова, которые фиксировали места дислокации украинских войск.

Война •   •  7373 просмотра
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики