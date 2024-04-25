Атака рф на Балаклею: предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М"

Армия рф, предварительно, атаковала Балаклею на Харьковщине ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По предварительным данным, враг ударил ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, указанные действия вс рф были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми.

Напомним

УНН сообщал, что оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее, когда там находился поезд "Харьков - Изюм". Обстрел со стороны вс рф привел к ранению 10 человек.