Атака рф дронами на Харьков: уже 19 пострадавших, среди них четверо детей

Количество пострадавших из-за дроновой атаки рф в Харькове возросло до 19, среди них четверо детей, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области. В городе Харьков пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки; в городе Изюм в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина