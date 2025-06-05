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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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Атака рф дронами на Харьков: уже 19 пострадавших, среди них четверо детей

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В результате вражеской атаки дронов в Харькове пострадали 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 7 до 13 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и АЗС.

Атака рф дронами на Харьков: уже 19 пострадавших, среди них четверо детей

Количество пострадавших из-за дроновой атаки рф в Харькове возросло до 19, среди них четверо детей, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области. В городе Харьков пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки; в городе Изюм в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина

- написал Синегубов.

Детали

"Враг атаковал 7 БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова", - сообщил глава ОВА.

По его словам, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 ракета Искандер-М; 2 ракеты Х-35; 1 ракета (тип устанавливается); 2 КАБ; 8 БПЛА типа "Герань-2"; 8 БПЛА типа "Шахед"; 7 БПЛА (тип устанавливается); 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС; в Купянском районе поврежден частный дом.

Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф05.06.25, 05:07 • 3256 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
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