Атака рф дронами на Харьков: уже 19 пострадавших, среди них четверо детей
Киев • УНН
В результате вражеской атаки дронов в Харькове пострадали 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 7 до 13 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и АЗС.
Количество пострадавших из-за дроновой атаки рф в Харькове возросло до 19, среди них четверо детей, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
За прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области. В городе Харьков пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки; в городе Изюм в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина
Детали
"Враг атаковал 7 БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова", - сообщил глава ОВА.
По его словам, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 ракета Искандер-М; 2 ракеты Х-35; 1 ракета (тип устанавливается); 2 КАБ; 8 БПЛА типа "Герань-2"; 8 БПЛА типа "Шахед"; 7 БПЛА (тип устанавливается); 1 fpv-дрон.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС; в Купянском районе поврежден частный дом.
Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф05.06.25, 05:07 • 3256 просмотров