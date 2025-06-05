Атака рф дронами на Харків: уже 19 постраждалих, серед них четверо дітей
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дронів у Харкові постраждали 19 людей, серед яких четверо дітей віком від 7 до 13 років. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та АЗС.
Кількість постраждалих людей через дронову атаку рф у Харкові зросла до 19, серед них четверо дітей, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області. У місті Харків постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік
Деталі
"Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова", - повідомив голова ОВА.
З його слів, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета Іскандер-М; 2 ракети Х-35; 1 ракета (тип встановлюється); 2 КАБ; 8 БпЛА типу "Герань-2"; 8 БпЛА типу "Шахед"; 7 БпЛА (тип встановлюється); 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у місті Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС; у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.
Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф05.06.25, 05:07 • 3490 переглядiв