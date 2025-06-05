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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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06:46 • 1040 перегляди

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Атака рф дронами на Харків: уже 19 постраждалих, серед них четверо дітей

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Внаслідок ворожої атаки дронів у Харкові постраждали 19 людей, серед яких четверо дітей віком від 7 до 13 років. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та АЗС.

Атака рф дронами на Харків: уже 19 постраждалих, серед них четверо дітей

Кількість постраждалих людей через дронову атаку рф у Харкові зросла до 19, серед них четверо дітей, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області. У місті Харків постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік

- написав Синєгубов.

Деталі

"Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова", - повідомив голова ОВА.

З його слів, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета Іскандер-М; 2 ракети Х-35; 1 ракета (тип встановлюється); 2 КАБ; 8 БпЛА типу "Герань-2"; 8 БпЛА типу "Шахед"; 7 БпЛА (тип встановлюється); 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у місті Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС; у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.

Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф05.06.25, 05:07 • 3490 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Олег Синєгубов
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