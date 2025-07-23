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Атака рф дронами на Днепропетровскую область затронула два района: в Кривом Роге повреждены предприятия

Киев • УНН

 • 3082 просмотра

Днепропетровская область подверглась ночной атаке БПЛА, было сбито 8 беспилотников. В Кривом Роге из-за атаки РФ разрушен частный дом и повреждены предприятия, а в Синельниковском районе пострадало фермерское хозяйство и социальные объекты.

Атака рф дронами на Днепропетровскую область затронула два района: в Кривом Роге повреждены предприятия

Днепропетровская область пережила ночную атаку рф дронами, в Кривом Роге повреждены предприятия, в Синельниковском районе - фермерское хозяйство, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью область пережила очередную атаку БпЛА. 8 беспилотников, по данным ВК, защитники неба сбили. Впрочем, произошли и попадания. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 - повреждены. Загорелись неэксплуатируемое здание, частное предприятие и солнечные панели - огонь потушили. Повреждено и промышленное предприятие

- написал Лысак.

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По данным главы ОВА, в Синельниковском районе повреждено фермерское хозяйство. Разрушена сельскохозяйственная техника - тракторы и комбайны.

Из-за удара также возник пожар. Повреждены и магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и админздание, добавил Лысак.

По Никопольщине агрессор, по его словам, попал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены 2 частных дома.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Кривой Рог
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