Кривой Рог под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания, вспыхнул пожар

В ночь на среду, 23 июля, Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны вражеских беспилотников, в городе прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует УНН.

Детали

По его словам, зафиксированы попадания "шахедов" в нескольких местах.

В том числе – предприятие, частные дома. Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара - написал Вилкул.

Он добавил, что штаб помощи пострадавшим (строительные материалы, заявления на материальную помощь от города) будет развернут в ближайшем Дворце культуры.

Напомним

17 июля в Кривом Роге 43-летняя женщина получила ранения в результате атаки БпЛА, ей оказали помощь на месте. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после ударов.

В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул