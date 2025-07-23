Кривой Рог под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В ночь на 23 июля Кривой Рог подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, зафиксированы попадания «шахедов» в предприятие и частные дома. Продолжается аварийно-спасательная операция и тушение пожара.
В ночь на среду, 23 июля, Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны вражеских беспилотников, в городе прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует УНН.
Детали
По его словам, зафиксированы попадания "шахедов" в нескольких местах.
В том числе – предприятие, частные дома. Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара
Он добавил, что штаб помощи пострадавшим (строительные материалы, заявления на материальную помощь от города) будет развернут в ближайшем Дворце культуры.
Напомним
17 июля в Кривом Роге 43-летняя женщина получила ранения в результате атаки БпЛА, ей оказали помощь на месте. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после ударов.
В Кривом Роге после дроновой атаки рф произошел пожар - Вилкул17.07.25, 10:57 • 4939 просмотров