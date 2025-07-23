Кривий Ріг під масованою атакою дронів: зафіксовані влучання, спалахнула пожежа
Київ • УНН
У ніч на 23 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки ворожих безпілотників, зафіксовані влучання "шахедів" у підприємство та приватні будинки. Триває аварійно-рятувальна операція та гасіння пожежі.
В ніч на середу, 23 липня, Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку ворожих безпілотників, у місті пролунали кілька вибухів. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує УНН.
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За його словами, зафіксовані влучання "шахедів" у декількох місцях.
У тому числі – підприємство, приватні будинки. Триває аварійно-рятувальна операція, йде гасіння пожежі
Він додав, що штаб допомоги постраждалим (будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) буде розгорнуто у найближчому Палаці культури.
Нагадаємо
17 липня у Кривому Розі 43-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки БпЛА, їй надали допомогу на місці. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після ударів.
У Кривому Розі після дронової атаки рф сталася пожежа - Вілкул17.07.25, 10:57 • 4939 переглядiв