Атака рф дронами на Дніпропетровщину зачепила два райони: у Кривому Розі пошкоджено підприємства
Київ • УНН
Дніпропетровська область зазнала нічної атаки БпЛА, було збито 8 безпілотників. У Кривому Розі через атаку рф зруйновано приватний будинок та пошкоджено підприємства, а в Синельниківському районі постраждало фермерське господарство та соціальні об'єкти.
Дніпропетровська область пережила нічну атаку рф дронами, у Кривому Розі пошкоджено підприємства, у Синельниківському районі - фермерське господарство, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вночі область пережила чергову атаку БпЛА. 8 безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили. Утім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 - пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі - вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство
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За даними голови ОВА, у Синельниківському районі побите фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка - трактори і комбайни.
Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля, додав Лисак.
По Нікопольщині агресор, за його словами, поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.
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