Атака рф дронами на Дніпропетровщину зачепила два райони: у Кривому Розі пошкоджено підприємства

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
06:28 • 17756 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 21757 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 33426 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 53945 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 100084 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 104119 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 96622 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 77080 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 74793 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 53499 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
73%
745мм
Популярнi новини
Ворожа атака залишила частину Сум без світла22 липня, 23:15 • 19296 перегляди
Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу23 липня, 00:01 • 16273 перегляди
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 17539 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу03:12 • 29177 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 38674 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 17807 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 39397 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 137631 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 185896 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 180917 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Туреччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 66222 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 192576 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 283840 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 294527 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 287668 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Шахед-136
Financial Times
Airbus A320 серії
Dragon 2

Атака рф дронами на Дніпропетровщину зачепила два райони: у Кривому Розі пошкоджено підприємства

Київ • УНН

 • 3362 перегляди

Дніпропетровська область зазнала нічної атаки БпЛА, було збито 8 безпілотників. У Кривому Розі через атаку рф зруйновано приватний будинок та пошкоджено підприємства, а в Синельниківському районі постраждало фермерське господарство та соціальні об'єкти.

Атака рф дронами на Дніпропетровщину зачепила два райони: у Кривому Розі пошкоджено підприємства

Дніпропетровська область пережила нічну атаку рф дронами, у Кривому Розі пошкоджено підприємства, у Синельниківському районі - фермерське господарство, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вночі область пережила чергову атаку БпЛА. 8 безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили. Утім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 - пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі - вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство

- написав Лисак.

Кривий Ріг під масованою атакою дронів: зафіксовані влучання, спалахнула пожежа23.07.25, 02:35 • 5036 переглядiв

За даними голови ОВА, у Синельниківському районі побите фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка - трактори і комбайни.

Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля, додав Лисак.

По Нікопольщині агресор, за його словами, поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.

Російські дрони атакували ринок на Харківщині: пожежу загасили, є постраждала23.07.25, 08:20 • 4592 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9