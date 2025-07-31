Атака рф была просчитана для перегрузки ПВО, Киев стал основной мишенью: Зеленский получил доклад МВД

Ночная атака рф была специально просчитана так, чтобы перегрузить систему ПВО, Киев стал основной мишенью. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко, пишет УНН.

Доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей после российского удара по Киеву. Ищут людей под завалами. Есть спасенные. Информация по каждой фамилии проверяется

Президент отметил, что среди погибших ребенок, по городу десятки пострадавших в разных районах.

Вражеский удар по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 8

"По состоянию на это время оказана необходимая помощь 80 людям, 64 человека получили ранения в результате удара, в больницах находятся 50 человек. Среди раненых девять детей. Многие дома в городе повреждены: это обычные жилые дома, другие объекты - все гражданские. Среди поврежденных объектов - одна из киевских мечетей", - сообщил Президент.

Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах. Спасательные работы будут продолжаться столько, сколько потребуется для выяснения судьбы каждого человека. Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь