Атака рф була прорахована для перевантаження ППО, Київ став основною мішенню: Зеленський отримав доповідь МВС

Нічна атака рф була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, Київ став основною мішенню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пише УНН.

Доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Усі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву. Шукають людей під завалами. Є врятовані. Інформація по кожному прізвищу перевіряється

Президент зазначив, що серед загиблих дитина, по місту десятки постраждалих у різних районах.

Ворожий удар по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 8

"Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей. Багато будинків у місті пошкоджені: це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти - усі цивільні. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей", - повідомив Президент.

Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах. Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу