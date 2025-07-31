Атака рф була прорахована для перевантаження ППО, Київ став основною мішенню: Зеленський отримав доповідь МВС

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 10872 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 25924 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 117085 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 163511 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 91744 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 89950 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 87790 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 131862 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55751 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 78568 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.2м/с
68%
746мм
Популярнi новини
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 32140 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи31 липня, 03:22 • 33336 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 27608 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС06:16 • 21992 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною06:53 • 19360 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 117094 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 163522 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 127682 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 146681 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 189489 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 91866 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 155852 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 214330 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 261501 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 193954 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Крилата ракета
ChatGPT

Атака рф була прорахована для перевантаження ППО, Київ став основною мішенню: Зеленський отримав доповідь МВС

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що нічна атака рф була прорахована для перевантаження ППО, Київ став основною мішенню. Внаслідок удару загинула дитина, 80 людей отримали допомогу, 64 поранені, серед них 9 дітей.

Атака рф була прорахована для перевантаження ППО, Київ став основною мішенню: Зеленський отримав доповідь МВС

Нічна атака рф була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, Київ став основною мішенню. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пише УНН.

Доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Усі служби задіяні, щоб урятувати якнайбільше людей після російського удару по Києву. Шукають людей під завалами. Є врятовані. Інформація по кожному прізвищу перевіряється

- написав Зеленський.

Президент зазначив, що серед загиблих дитина, по місту десятки постраждалих у різних районах.

Ворожий удар по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 831.07.25, 12:09 • 370 переглядiв

"Станом на цей час надано необхідну допомогу 80 людям, 64 людини зазнали поранень унаслідок удару, у лікарнях перебувають 50 людей. Серед поранених дев’ять дітей. Багато будинків у місті пошкоджені: це звичайні житлові будинки, інші обʼєкти - усі цивільні. Серед пошкоджених об’єктів – одна з київських мечетей", - повідомив Президент.

Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах. Рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини. Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу

- повідомив Зеленський.

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаКиїв
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна
Київ