Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты

Россияне запустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре Одесской области. Попали по объекту агропромышленного сектора. Об этом рассказал на своей фейсбук-странице представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Взрывы, которые были отдаленно слышны в Одессе - это ракетный удар со стороны россиян по Одесской области. Противник в очередной раз нанес удар четырьмя ракетами по портовой инфраструктуре на Юге Украины. - сообщил Плетенчук.

Детали

Плетенчук добавил, что из-за этой атаки пострадали производственные мощности агропромышленного сектора. Информации о жертвах не поступало.

Представитель ВМС также отметил, что во время атаки со стороны рф морские носители крылатых ракет не применялись.

В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-59

Напомним

Ранее УНН сообщал, что армия рф снова нанесла ракетный удар по Одесской области. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, известно об одном пострадавшем, а кроме того есть повреждения припортовой инфраструктуры