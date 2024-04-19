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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты

Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 14:33  •  1369 просмотра

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Россияне выпустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре в Одесской области, попав в объект сельскохозяйственного сектора.

Россияне запустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре Одесской области. Попали по объекту агропромышленного сектора. Об этом рассказал на своей фейсбук-странице представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Взрывы, которые были отдаленно слышны в Одессе - это ракетный удар со стороны россиян по Одесской области. Противник в очередной раз нанес удар четырьмя ракетами по портовой инфраструктуре на Юге Украины.

- сообщил Плетенчук.

Детали

Плетенчук добавил, что из-за этой атаки пострадали производственные мощности агропромышленного сектора. Информации о жертвах не поступало.

Представитель ВМС также отметил, что во время атаки со стороны рф морские носители крылатых ракет не применялись.

В Днепровском районе сбили вражескую ракету Х-5919 апреля 2024, 14:03 • 5448 просмотров

Напомним

Ранее УНН сообщал, что армия рф снова нанесла ракетный удар по Одесской области. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, известно об одном пострадавшем,  а кроме того есть повреждения припортовой инфраструктуры

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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