Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты
Киев • УНН
Россияне выпустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре в Одесской области, попав в объект сельскохозяйственного сектора.
Россияне запустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре Одесской области. Попали по объекту агропромышленного сектора. Об этом рассказал на своей фейсбук-странице представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Взрывы, которые были отдаленно слышны в Одессе - это ракетный удар со стороны россиян по Одесской области. Противник в очередной раз нанес удар четырьмя ракетами по портовой инфраструктуре на Юге Украины.
Детали
Плетенчук добавил, что из-за этой атаки пострадали производственные мощности агропромышленного сектора. Информации о жертвах не поступало.
Представитель ВМС также отметил, что во время атаки со стороны рф морские носители крылатых ракет не применялись.
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Напомним
Ранее УНН сообщал, что армия рф снова нанесла ракетный удар по Одесской области. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, известно об одном пострадавшем, а кроме того есть повреждения припортовой инфраструктуры
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