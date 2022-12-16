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Атака на Запорожье: через пол часа рашисты выпустили 21 ракету

Киев • УНН

 • 1021321 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время массированной ракетной атаки враг выпустил по Запорожью и Запорожскому району 21 ракету. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата

"Сегодня утром коварный враг атаковал Запорожье. Буквально за полчаса проклятые рашисты выпустили по Запорожью и Запорожскому району 21 ракету! В результате атаки в некоторых районах города пропал свет. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв, люди не пострадали" , – написал Куртев.

Детали

По его словам, в настоящее время в городе уже возобновляется электроснабжение. Куртев также призвал помнить о нагрузке на энергосистему и продолжать экономить электроэнергию.

"Не забывайте и о том, что в случае долговременных отключений электроэнергии вы можете прийти к ближайшему к вам Пункту Несокрушимости и зарядить там свои гаджеты и согреться", - резюмировал он.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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