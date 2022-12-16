Атака на Запорожье: через пол часа рашисты выпустили 21 ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время массированной ракетной атаки враг выпустил по Запорожью и Запорожскому району 21 ракету. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Сегодня утром коварный враг атаковал Запорожье. Буквально за полчаса проклятые рашисты выпустили по Запорожью и Запорожскому району 21 ракету! В результате атаки в некоторых районах города пропал свет. По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв, люди не пострадали" , – написал Куртев.
Детали
По его словам, в настоящее время в городе уже возобновляется электроснабжение. Куртев также призвал помнить о нагрузке на энергосистему и продолжать экономить электроэнергию.
"Не забывайте и о том, что в случае долговременных отключений электроэнергии вы можете прийти к ближайшему к вам Пункту Несокрушимости и зарядить там свои гаджеты и согреться", - резюмировал он.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.