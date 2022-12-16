Атака на Запоріжжя: за пів години рашисти випустили 21 ракету

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"Сьогодні зранку підступний ворог атакував Запоріжжя. Буквально за півгодини кляті рашисти випустили по Запоріжжю та Запорізькому району 21 ракету! У результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв, люди не постраждали", - написав Куртєв.

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За його словами, на цей час у місті вже відновлюється електропостачання. Куртєв також закликав пам'ятати про навантаження на енергосистему та продовжувати заощаджувати електроенергію.

"Не забувайте і про те, що в разі довготривалих відключень електроенергії ви можете прийти до найближчого до вас Пункту Незламності та зарядити там свої гаджети і зігрітися", - резюмував він.

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Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.