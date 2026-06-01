Атака на Одессу: количество пострадавших возросло до пяти
Киев • УНН
В результате двух ночных атак на Одессу ранены пять человек и повреждена инфраструктура. Вражеский БпЛА частично разрушил девятиэтажный дом.
В результате двух ночных атак на Одессу пострадали пять человек. Такую информацию по состоянию на 7:00 понедельника, 1 июня, обнародовал начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, двое пострадавших госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.
Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура. По предварительным данным, выбито 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и восстановлению поврежденных зданий
Он добавил, что на местах работают оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и получению помощи.
Напомним
В Одессе в результате попадания вражеского БпЛА в девятиэтажку частично разрушены первый и второй этажи. Повреждены фасад здания и балконы. Пожар локализован.
