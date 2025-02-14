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Атака дронов: что происходило ночью в регионах рф и на захваченных территориях

Атака дронов: что происходило ночью в регионах рф и на захваченных территориях

Киев  •  УНН

 • 11052 просмотра

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Ночью зафиксированы атаки беспилотников в нескольких регионах рф, включая краснодарский край и ростовскую область. По данным агрессора, сбито более 50 дронов, реальное количество может превышать 60 единиц.

Прошлой ночью на территории нескольких регионов агрессора зафиксированы активные боевые действия, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в славянске-на-кубани краснодарского края прозвучало по меньшей мере пять мощных взрывов в районе города вблизи Славянского нефтеперерабатывающего завода. Есть зафиксированные пожары и разрушения, однако информация о непосредственном попадании в объекты НПЗ требует уточнения. Предварительно сообщается, что нефтеперерабатывающий завод не подвергся ударам.

В городе сочи работали системы ПВО. Официальные источники в краснодарском крае сообщили об уничтожении двух беспилотников. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

На севере и на юге ростовской области наблюдалась активная работа противовоздушной обороны. По официальным данным, было сбито четыре беспилотника. Информации о возможных последствиях на земле пока нет.

На временно оккупированных территория Запорожской области зафиксирован ряд взрывов. Предварительно передано о поражении места дислокации вражеских войск. Официальные отчеты захватчиков эту информацию не подтверждают.

Минобороны агрессора заявило об уничтожении 50 беспилотников в течение ночи. В частности, 41 дрон сбит над Белгородской областью, еще пять - над воронежской. В официальном отчете отсутствует информация об атаках в краснодарском крае и на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о реальном количестве задействованных дронов, которое превышает 60 единиц.

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы10.02.25, 02:42 • 84700 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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