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Атака дронів: що відбувалося вночі в регіонах рф та на загарбаних територіях

Атака дронів: що відбувалося вночі в регіонах рф та на загарбаних територіях

Київ • УНН

 • 34167 перегляди

Вночі зафіксовано атаки безпілотників у кількох регіонах рф, включаючи краснодарський край та ростовську область. За даними агресора, збито понад 50 дронів, реальна кількість може перевищувати 60 одиниць.

Минулої ночі на території кількох регіонів агресора зафіксовано активні бойові дії, пов’язані з атаками безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, у слав’янську-на-кубані краснодарського краю пролунало щонайменше п’ять потужних вибухів в районі міста поблизу слав’янського нафтопереробного заводу. Є зафіксовані пожежі та руйнування, проте інформація про безпосереднє влучання в об’єкти НПЗ потребує уточнення. Попередньо повідомляється, що нафтопереробний завод не зазнав ударів.

У місті сочі працювали системи ППО. Офіційні джерела в краснодарському краї повідомили про знищення двох безпілотників. Інформації про можливі пошкодження або постраждалих не надходило.

На півночі та на півдні ростовської області спостерігалася активна робота протиповітряної оборони. За офіційними даними, було збито чотири безпілотники. Інформації про можливі наслідки на землі поки що немає.

На тимчасово окупованих територія Запорізької області зафіксовано низку вибухів. Попередньо передано про ураження місця дислокації ворожих військ. Офіційні звіти загарбників цю інформацію не підтверджують.

Міноборони агресора заявило про знищення 50 безпілотників протягом ночі. Зокрема, 41 дрон збито над бєлгородською областю, ще п’ять – над воронезькою. В офіційному звіті відсутня інформація щодо атак у краснодарському краї та на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про реальну кількість задіяних дронів, яка перевищує 60 одиниць.

У рф прогриміли вибухи: атака безпілотників на нафтопереробні заводи 10.02.25, 02:42 • 84929 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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