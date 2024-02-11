Атака дроном: на Херсонщине пострадали двое полицейских

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  182449 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  230352 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  266094 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  220898 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  193159 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  209706 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  207202 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207633 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Двое полицейских получили ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Бериславском районе Херсонской области.

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Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, которые заявляют о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с Путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.

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рф пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека - ЦПД СНБО

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Комментарии Трампа о том, что он будет поощрять россию нападать на союзников по НАТО, которые не платят достаточно, Белый дом назвал "ужасными и безумными".

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Трамп заявил, что будет поощрять рф атаковать союзников по НАТО, которые мало платят: в Белом доме отреагировали

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Российские войска атаковали 12 областей Украины из минометов, танков, артиллерии и авиации, обстреляв 138 населенных пунктов и 142 объекта инфраструктуры, вызвав жертвы среди гражданского населения, тогда как на фронте было отражено более 90 атак.

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Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка

Бабушка и ее 16-летняя внучка благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию после того, как не смогли выехать из оккупированного региона из-за страха прохождения через вражеские блокпосты.

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Россияне начали чаще использовать бронегруппы для поддержки пехотных штурмовых групп в атаках в зоне проведения операции Объединенных сил "Таврия".

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Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"