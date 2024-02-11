Атака дроном: на Херсонщине пострадали двое полицейских

В Бериславском районе Херсонщины за прошедшие сутки враг ударным дроном типа "FPV" атаковал полицейских. В результате двое правоохранителей получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Национальную полицию Украины.

В результате дневного артобстрела военными рф Токаревки ранения получил 43-летний местный житель, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также под вражескими обстрелами находились и другие населенные пункты Белозерщины. В Кизомысе вражеским снарядом был поврежден частный дом, а в Широкой Балке от падения дрона легковой автомобиль - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории Корабельного района оккупанты обстреляли гаражные кооперативы. В результате попаданий возникли пожары, повреждения получили транспортные средства и помещения гаражей.

Также под обстрелами находились центральная часть Херсона, Днепровский район, Антоновка, Садовое и Инженерное.

В Бериславском районе враг ударным дроном типа "FPV" атаковал полицейских. В результате двое правоохранителей получили легкие травмы и были доставлены в больницу. На Красный Маяк оккупанты направили четыре авиабомбы. В результате взрывов один частный дом был разрушен и еще шесть повреждены - информирует полиция.

Всего за прошедшие сутки по фактам военных преступлений армии рф следователи полиции Херсонщины открыли 15 уголовных производств. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для надлежащего документирования и расследования преступлений.

Дополнение

За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.