Атака дроном: на Херсонщині постраждало двоє поліцейських

У Бериславському районі Херсонщини минулої доби ворог ударним дроном типу "FPV" атакував поліцейських. В результаті двоє правоохоронців отримали легкі травми й були доставлені до лікарні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок денного артобстрілу військовими рф Токарівки поранення отримав 43-річний місцевий житель, його у тяжкому стані доправили до лікарні. Також під ворожими обстрілами перебували й інші населені пункти Білозерщини. У Кізомисі ворожим снарядом був пошкоджений приватний будинок, а в Широкій Балці від падіння дрону легковий автомобіль

Повідомляється, що на території Корабельного району окупанти обстріляли гаражні кооперативи. В результаті влучань виникли пожежі, пошкоджень зазнали транспортні засоби та приміщення гаражів.

Також під обстрілами перебували центральна частина Херсона, Дніпровський район, Антонівка, Садове та Інженерне.

У Бериславському районі ворог ударним дроном типу "FPV" атакував поліцейських. В результаті двоє правоохоронців отримали легкі травми й були доставлені до лікарні. На Червоний Маяк окупанти скерували чотири авіабомби. Внаслідок вибухів один приватний будинок був зруйнований та ще шість пошкоджені