Атака дроном: на Херсонщині постраждало двоє поліцейських
Київ • УНН
Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника у Бериславському районі Херсонської області.
У Бериславському районі Херсонщини минулої доби ворог ударним дроном типу "FPV" атакував поліцейських. В результаті двоє правоохоронців отримали легкі травми й були доставлені до лікарні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
Внаслідок денного артобстрілу військовими рф Токарівки поранення отримав 43-річний місцевий житель, його у тяжкому стані доправили до лікарні. Також під ворожими обстрілами перебували й інші населені пункти Білозерщини. У Кізомисі ворожим снарядом був пошкоджений приватний будинок, а в Широкій Балці від падіння дрону легковий автомобіль
Повідомляється, що на території Корабельного району окупанти обстріляли гаражні кооперативи. В результаті влучань виникли пожежі, пошкоджень зазнали транспортні засоби та приміщення гаражів.
Також під обстрілами перебували центральна частина Херсона, Дніпровський район, Антонівка, Садове та Інженерне.
У Бериславському районі ворог ударним дроном типу "FPV" атакував поліцейських. В результаті двоє правоохоронців отримали легкі травми й були доставлені до лікарні. На Червоний Маяк окупанти скерували чотири авіабомби. Внаслідок вибухів один приватний будинок був зруйнований та ще шість пошкоджені
Загалом минулої доби за фактами воєнних злочинів армії рф слідчі поліції Херсонщини відкрили 15 кримінальних проваджень. Наразі проводяться необхідні слідчі дії для належного документування та розслідування злочинів.
Доповнення
За минулу добу росіяни випустили 201 снаряд по Херсонській області, в результаті чого 1 людина загинула і ще одна отримала поранення під час обстрілу міста Херсон.