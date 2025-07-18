Атака БПЛА на Сумы: ранены три человека

В Сумах вражеский беспилотник попал в гражданскую инфраструктуру. БПЛА был начинен шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда - ранения получили трое мирных жителей. Пострадавшие госпитализированы, на месте инцидента работают экстренные службы. Об этом сообщил начальник сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Около 13:00 и повторно через час враг применил ударные БПЛА по гражданской инфраструктуре. В результате одного из ударов пострадали трое мирных жителей. Всех доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь - сообщил Григоров.

Он добавил, что "на местах работают экстренные службы".

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что во время этой атаки рф использовали дрон со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.

Беспилотник был начинен шрапнелью, чтобы максимально поразить людей - сообщил он.

Кобзарь также добавил, что последствия атаки уточняются.

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