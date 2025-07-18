Атака БПЛА на Суми: поранено трьох людей

$41.870.05
48.450.07
ukenru
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
Ексклюзив
12:44 • 8814 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
11:59 • 12823 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
11:37 • 23843 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
10:40 • 107399 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 98705 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Ексклюзив
18 липня, 05:41 • 98945 перегляди
Що відбувається з туризмом в Україні влітку: експерт розповів, який формат та напрямки обирають українці
17 липня, 14:31 • 312122 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
17 липня, 14:29 • 184963 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
17 липня, 13:18 • 146214 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 10:24 • 137028 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
76%
745мм
Популярнi новини
Прем'єру Свириденко призначили нового керівника апарату18 липня, 05:33 • 91393 перегляди
ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Ексклюзив
18 липня, 07:08 • 68011 перегляди
Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф08:28 • 59731 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 43702 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 18522 перегляди
Публікації
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування11:48 • 45011 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу10:40 • 107387 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 312120 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17 липня, 13:10 • 226140 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 235969 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри12:24 • 19587 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 94911 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 103678 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 217726 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 276199 перегляди
Актуальне
Ґардіан
MIM-104 Patriot
Північний потік
Financial Times
Вашингтон пост

Атака БПЛА на Суми: поранено трьох людей

Київ • УНН

 • 3236 перегляди

У Сумах ворожий безпілотник влучив у цивільну інфраструктуру, поранивши трьох мирних мешканців. БПЛА був начинений шрапнеллю для максимального ураження.

Атака БПЛА на Суми: поранено трьох людей

У Сумах ворожий безпілотник влучив у цивільну інфраструктуру. БПЛА був начинений шрапнеллю, щоб завдати якомога більше шкоди - поранення отримали троє мирних мешканців. Постраждалих госпіталізовано, на місці інциденту працюють екстрені служби. Про це повідомив начальник сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БПЛА по цивільній інфраструктурі. Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Усіх доставили у лікарю, їм надається необхідна допомога

- повідомив Григоров.

Він додав, що "на місцях працюють екстрені служби".

Виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар уточнив, що під час цієї атаки рф використали дрон зі шрапнеллю, аби завдати якомога більше шкоди.

Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально уразити людей

- повідомив він.

Кобзар також додав, що наслідки атаки уточнюються.

Суми зазнали атаки рф: ворог дроном вдарив по закладу освіти, відомо про поранених14.07.25, 11:21 • 4259 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Суми
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9