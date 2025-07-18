Атака БПЛА на Суми: поранено трьох людей

У Сумах ворожий безпілотник влучив у цивільну інфраструктуру. БПЛА був начинений шрапнеллю, щоб завдати якомога більше шкоди - поранення отримали троє мирних мешканців. Постраждалих госпіталізовано, на місці інциденту працюють екстрені служби. Про це повідомив начальник сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БПЛА по цивільній інфраструктурі. Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Усіх доставили у лікарю, їм надається необхідна допомога - повідомив Григоров.

Він додав, що "на місцях працюють екстрені служби".

Виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар уточнив, що під час цієї атаки рф використали дрон зі шрапнеллю, аби завдати якомога більше шкоди.

Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально уразити людей - повідомив він.

Кобзар також додав, що наслідки атаки уточнюються.

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