Астрономы нашли у звезды Тигардена две землеподобные планеты

Со времени первых открытий экзопланет в начале 1990-х годов более 800 экзопланет были обнаружены при помощи метода радиальных скоростей и несколько тысяч — при помощи метода транзитной фотометрии. Однако лишь немногие из этих планет находятся на орбитах вокруг карликов класса М, которые широко распространены. Астрономам известны лишь две планетные системы, эффективные температуры звезд в которых ниже трех тысяч кельвин. Это Проксима Центавра (ближайшая к Солнцу звезда) с одной землеподобной планетой, и TRAPPIST-1, который находится в 39,5 световых годах от Солнца и обладает семью планетами. Малое количество таких открытий связано с тусклостью звезд-хозяев и сложностью наблюдений.

Звезда Тигардена находится в 12,5 световых годах от Земли в созвездии Овна, она представляет собой старый (возраст более 8 миллионов лет) красный карлик спектрального типа M7. Ее эффективная температура составляет 2904 кельвин, масса — 0,089 массы Солнца, а радиус — 0,107 радиуса Солнца. Звезда крайне тусклая, из-за чего ее открыли лишь в 2003 году. Интересной особенностью звезды Тигардена является то, что она находится очень близко к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца и гипотетический наблюдатель в этой системе сможет наблюдать прохождения по Солнцу в период с 2044 по 2496 год Земли, Меркурия и Марса.

Группа астрономов из проекта CARMENES, который нацелен на поиск небольших экзопланет у маломассивных и близко расположенных к Земле звезд, сообщает об обнаружении двух планет, расположенных на орбитах вокруг звезды Тигардена. Наблюдения за звездой велись около трех лет, в них участвовали несколько наземных обсерваторий, сами планеты были открыты при помощи метода лучевых скоростей.

Как сообщал УНН, NASA опубликовало новые фотографии Земли из космоса.