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Астрономи знайшли у зірки Тігардена дві землеподібні планети

Київ • УНН

 • 29776 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Астрономи з проекту CARMENES виявили дві екзопланети у зірки Тігардена, яка знаходиться всього в 12,5 світлових роках від Сонця. Обидві планети схожі за розмірами і масою на Землю і знаходяться в зоні населеності, що робить цю систему однією з найцікавіших для вивчення за допомогою великих наземних телескопів. Стаття опублікована в журналі Astronomy & Astrophysics, пише УНН.

Астрономи знайшли у зірки Тігардена дві землеподібні планети

З часу перших відкриттів екзопланет на початку 1990-х років понад 800 екзопланет були виявлені за допомогою методу радіальних швидкостей і кілька тисяч — за допомогою методу транзитної фотометрії. Однак лише деякі з цих планет знаходяться на орбітах навколо карликів класу М, які широко поширені. Астрономам відомі лише дві планетні системи, ефективні температури зірок в яких нижче трьох тисяч кельвінів. Це Проксима Центавра (найближча до Сонця зірка) з однієї землеподібною планетою, і TRAPPIST-1, який знаходиться в 39,5 світлових роках від Сонця і має сім’ю планет. Мала кількість таких відкриттів пов’язане з тьмяністю зірок-господарів і складністю спостережень.

Зірка Тігардена знаходиться в 12,5 світлових роках від Землі в сузір’ї Овна, вона являє собою старий (вік понад 8 мільйонів років) червоний карлик спектрального типу M7. Її ефективна температура становить 2904 кельвін, маса — 0,089 маси Сонця, а радіус — 0,107 радіуса Сонця. Зірка вкрай тьмяна, через що її відкрили лише в 2003 році. Цікавою особливістю зірки Тігардена є те, що вона знаходиться дуже близько до площини орбіти Землі навколо Сонця і гіпотетичний спостерігач в цій системі зможе спостерігати проходження по Сонцю в період з 2044 по 2496 рік Землі, Меркурія і Марса.

Група астрономів з проекту CARMENES, який націлений на пошук невеликих екзопланет у маломасивних і близько розташованих до Землі зірок, повідомляє про виявлення двох планет, розташованих на орбітах навколо зірки Тігардена. Спостереження за зіркою велися близько трьох років, в них брали участь кілька наземних обсерваторій, самі планети були відкриті за допомогою методу променевих швидкостей.

Як повідомляв УНН, NASA опублікувало нові фото Землі з космосу.

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