Астролог рассказала, что ждет Украину в 2018 году

“Ситуации, которые будут в 2018 году, будут интересны для страны. В мае 2018 года будет неожиданное, но приятное событие. Возможно, будут подписаны какие-то договоры, изменение статуса страны”, — сообщила Е.Осипенко.

Также она отметила, что в апреле 2018 года Украину ждут сложные процессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог: в День влюбленных увеличивается вероятность споров

“К апрелю 2018 года будут тяжелые процессы, будут подниматься коррупционные скандалы. В мае-июне уже пойдет новая волна, которая поднимет настроение людям”, — отметила астролог.