Астролог розповіла, що чекатиме на Україну в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У травні наступного року на Україну чекає несподівана та приємна подія. Про це на прес-конференції повідомила завідувач кафедри астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти Олена Осіпенко, передає УНН.
“Ситуації, які будуть у 2018 році, будуть цікавими для країни. В травні 2018 буде несподівана, але приємна подія. Можливо будуть підписані якісь договори, зміна статусу країни”, — повідомила О.Осіпенко.
Також вона зазначила, що до квітня 2018 на Україну чекають складні процеси.
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“До квітня 2018 року будуть важкі процеси, будуть підніматись корупційні скандали. У травні-червні вже піде нова хвиля, котра підніме настрій людям”, — зазначила астролог.