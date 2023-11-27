Ассоциация футбола Украины планирует конгресс для избрания нового президента на фоне дела против Павелко

Украинская ассоциация футбола сообщила, что планирует 25 января 2024 года провести внеочередной Конгресс УАФ, где, среди прочего, планируется избрать нового президента ассоциации, должность которого сейчас занимает Андрей Павелко, что фигурирует в деле о хищении средств и был помещен в СИЗО, пишет УНН.

На основании обращений 32-х членов УАФ и согласно уставу администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола - сообщили в УАФ.

Детали

Как сообщили в УАФ, на конгрессе планируется рассмотреть вопрос "об избрании президента УАФ", должность которого сейчас занимает Андрей Павелко, который был помещен в СИЗО до 18 января 2024 года по подозрению в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей.

Одним из вероятных кандидатов на пост президента УАФ СМИ называют Андрея Шевченко - бывшего нападающего киевского "Динамо", лондонского "Челси", итальянского "Милана" и экс-наставника сборной Украины.

Также на конгрессе планируют рассмотреть вопросы избрания: рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ, избрание первых вице-президентов, членов исполкома, аудиторского органа и т.д.

Напомним

Члены исполнительного комитета Ассоциации ветеранов футбола Украины избрали новым и.о. президента ассоциации Андрея Бибу, вместо Анатолия Демьяненко, который покинул этот пост по личным причинам.