Ассоциация семей защитников "Азовстали" требует признать рф государством-спонсором терроризма

Цитата

"россия – государство-террорист, действующее вопреки международному гуманитарному праву, игнорирует международные нормы в области прав человека, совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа. Поэтому мы, Ассоциация семей защитников "Азовстали", обращаемся к международному сообществу с просьбой поддержать Украину и осудить эти действия россии.(...) Мы требуем признать россию государством-спонсором терроризма, которое не соблюдает нормы Женевских конвенций и нарушает все правила ведения войны", - говорится в заявлении.

Детали

В ассоциации подчеркнули, что "военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинского народа, который имеет место в XXI веке, должны быть наказаны".

Также ассоциация требует "от ООН и МККК, гарантировавших сохранение жизни украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный россией, и направить своих представителей на территорию колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии для выяснения обстоятельств трагедии, состояния здоровья раненых и других военнопленных, содействия в передаче тел погибших военнопленных украинской стороне".

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибло около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

ГУР МОУ сообщило, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина, указали в ГУР.