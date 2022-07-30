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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Асоціація родин захисників "Азовсталі" вимагає визнати рф державою-спонсором тероризму

Асоціація родин захисників "Азовсталі" вимагає визнати рф державою-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 129866 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії рф - після теракту в Оленівці Донецької області. Про це йдеться у заяві асоціації в Telegram, пише УНН.

Цитата

"росія – держава-терорист, яка діє всупереч міжнародному гуманітарному праву, ігнорує міжнародні норми у галузі прав людини, здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу. Тому ми, Асоціація родин захисників "Азовсталі", звертаємось до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити ці дії росії. (...) Ми вимагаємо визнати росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни", - йдеться у заяві.

Деталі

В асоціації наголосили, що "воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українського народу, який має місце в ХХІ столітті, мають бути покарані".

Також асоціація вимагає "від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений росією та направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні".

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. 

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

ГУР МОУ повідомило, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

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