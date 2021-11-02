АRXіМed - новая программа медицинского страхования от ARX
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Страховая компания ARX представляет новую программу медицинского страхования — АRXiMed. Программа рассчитана на физических лиц и предлагает разные виды полисов.
Всего по программе ArXiMed существует 5 видов полисов: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold и Gold PLUS в зависимости от стоимости пакета.
В каждый пакет входят:
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- Медицинский консьерж
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- Дистанционная консультации врача
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- Скорая медицинская помощь 5 раз в год
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- Экстренная стационарная помощь
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- Диагностирование COVID-19 (ПЦР-ТЕСТ) при наличии медицинских показаний к госпитализации
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Опция “Медицинский консьерж” предлагает круглосуточный колл-центр, подбор лучшего врача и клиники, сопровождение страхового случая, рекомендации врачей-координаторов по медицинским вопросам, поиск медикаментов.
Кроме того, включены другие опции, в зависимости от выбранной программы страхования, согласно выбранному размеру сооплаты:
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- Консультации врачей в поликлинике/на дому
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- Отложенное стационарное лечение
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- Лабораторные исследования
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- Диагностирование COVID-19 (ПЦР ТЕСТ) при наличии медицинских показаний в поликлинике или в специализированных лабораториях
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- Инструментальные исследования, в том числе при наличии лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19
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- Медикаменты в поликлинике, в т. ч. при наличии лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19
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Сооплата — это фиксированный процент оплаты за отдельные виды медицинской помощи или предоставление медикаментов. Размер процента сооплаты выбирается клиентом в момент заключения договора и может составлять от 10% до 40% от стоимости предоставляемых отдельных видов услуг. Наличие сооплаты позволяет выбрать желаемый вариант покрытия по наиболее привлекательной стоимости.
По программе АRXiMed страхуются лица от 1 года до 75 лет в зависимости от выбранного пакета. Контракт заключается на 1 год с возможностью возобновления на следующий год. Период ожидания 14 дней с начала действия договора (только на первый год страхования, при возобновлении договора покрытие предусмотрено с первого дня)
ARX также предлагает программы медицинского страхования для корпоративных клиентов и уникальную программу “Медицина без границ” — страхование на случай онкологии и других тяжелых заболеваний, которая предусматривает лечение за границей.
ARX — лидер рынка украинского страхования, стабильно входит в Топ-5 лидеров рынка по добровольному медицинскому страхованию и продолжает наращивать его долю в своем портфеле. За 6 месяцев текущего года ARX собрала 285 млн. грн. премий, что на 18% больше объемов прошлого года.