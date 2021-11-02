АRXіМed – нова програма медичного страхування від ARX
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Страхова компанія ARX представляє нову програму медичного страхування — АRXіМed. Програма розрахована на фізичних осіб та пропонує різні види полісів.
Всього за програмою АRXіМed існує 5 видів полісів: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold та Gold PLUS в залежності від вартості пакету.
У кожен пакет входять:
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- Медичний консьєрж
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- Дистанційна консультації лікаря
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- Швидка медична допомога 5 разів на рік
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- Екстрена стаціонарна допомога
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- Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) за наявності медичних показів до госпіталізації
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Опція “Медичний консьєрж” пропонує цілодобовий кол-центр, підбір найкращого лікаря та клініки, супровід страхового випадку, рекомендації лікарів-координаторів щодо медичних питань, пошук медикаментів.
Крім того, включено інші опції, в залежності від обраної програми страхування, відповідно до обраного розміру співоплати:
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- Консультації лікарів в поліклініці/вдома
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- Відкладене стаціонарне лікування
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- Лабораторні дослідження
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- Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) при наявності медичних показів в поліклініці чи в спеціалізованих лабораторіях
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- Інструментальні дослідження,в тому числі при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19
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- Медикаменти в поліклініці, у т.ч. при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19
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Співоплата — це фіксований відсоток оплати за окремі види медичної допомоги або надання медикаментів. Розмір відсотку співоплати обирається клієнтом у момент підписання договору та може становити від 10% до 40% від вартості окремих видів послуг, що надаються. Наявність співоплати дає змогу обрати бажаний варіант покриття за найбільш привабливою вартістю.
За програмою АRXіМed страхуються особи від 1 року до 75 років, залежно від обраного пакету. Договір укладається на 1 рік з можливістю поновлення на наступний рік. Період очікування 14 днів з початку дії договору (тільки на перший рік страхування, в разі поновлення договору покриття передбачено з першого дня)
ARX також пропонує програми медичного страхування для корпоративних клієнтів і унікальну програму “Медицина без меж” — страхування на випадок онкології та інших важких захворювань, яка передбачає лікування за кордоном.
ARX — лідер ринку українського страхування, стабільно входить у Топ-5 лідерів ринку з добровільного медичного страхування і продовжує нарощувати його частку в своєму портфелі. За 6 місяців поточного року ARX зібрала 285 млн грн премій, що на 18% більше обсягів минулого року.