АRXіМed – нова програма медичного страхування від ARX

Всього за програмою АRXіМed існує 5 видів полісів: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold та Gold PLUS в залежності від вартості пакету.

У кожен пакет входять:



Медичний консьєрж



Дистанційна консультації лікаря



Швидка медична допомога 5 разів на рік



Екстрена стаціонарна допомога



Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) за наявності медичних показів до госпіталізації



Опція “Медичний консьєрж” пропонує цілодобовий кол-центр, підбір найкращого лікаря та клініки, супровід страхового випадку, рекомендації лікарів-координаторів щодо медичних питань, пошук медикаментів.

Крім того, включено інші опції, в залежності від обраної програми страхування, відповідно до обраного розміру співоплати:



Консультації лікарів в поліклініці/вдома



Відкладене стаціонарне лікування



Лабораторні дослідження



Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) при наявності медичних показів в поліклініці чи в спеціалізованих лабораторіях



Інструментальні дослідження,в тому числі при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19



Медикаменти в поліклініці, у т.ч. при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19



Співоплата — це фіксований відсоток оплати за окремі види медичної допомоги або надання медикаментів. Розмір відсотку співоплати обирається клієнтом у момент підписання договору та може становити від 10% до 40% від вартості окремих видів послуг, що надаються. Наявність співоплати дає змогу обрати бажаний варіант покриття за найбільш привабливою вартістю.

За програмою АRXіМed страхуються особи від 1 року до 75 років, залежно від обраного пакету. Договір укладається на 1 рік з можливістю поновлення на наступний рік. Період очікування 14 днів з початку дії договору (тільки на перший рік страхування, в разі поновлення договору покриття передбачено з першого дня)

ARX також пропонує програми медичного страхування для корпоративних клієнтів і унікальну програму “Медицина без меж” — страхування на випадок онкології та інших важких захворювань, яка передбачає лікування за кордоном.

ARX — лідер ринку українського страхування, стабільно входить у Топ-5 лідерів ринку з добровільного медичного страхування і продовжує нарощувати його частку в своєму портфелі. За 6 місяців поточного року ARX зібрала 285 млн грн премій, що на 18% більше обсягів минулого року.