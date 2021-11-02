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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 50056 перегляди

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АRXіМed – нова програма медичного страхування від ARX

Київ • УНН

 • 11667 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Страхова компанія ARX представляє нову програму медичного страхування — АRXіМed. Програма розрахована на фізичних осіб та пропонує різні види полісів.

АRXіМed – нова програма медичного страхування від ARX

Всього за програмою АRXіМed існує 5 видів полісів: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold та Gold PLUS в залежності від вартості пакету.

У кожен пакет входять:

  • Медичний консьєрж
  • Дистанційна консультації лікаря
  • Швидка медична допомога 5 разів на рік
  • Екстрена стаціонарна допомога
  • Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) за наявності медичних показів до госпіталізації

Опція “Медичний консьєрж” пропонує цілодобовий кол-центр, підбір найкращого лікаря та клініки, супровід страхового випадку, рекомендації лікарів-координаторів щодо медичних питань, пошук медикаментів.

Крім того, включено інші опції, в залежності від обраної програми страхування, відповідно до обраного розміру співоплати:

  • Консультації лікарів в поліклініці/вдома
  • Відкладене стаціонарне лікування
  • Лабораторні дослідження
  • Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) при наявності медичних показів в поліклініці чи в спеціалізованих лабораторіях
  • Інструментальні дослідження,в тому числі при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19
  • Медикаменти в поліклініці, у т.ч. при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19

Співоплата — це фіксований відсоток оплати за окремі види медичної допомоги або надання медикаментів. Розмір відсотку співоплати обирається клієнтом у момент підписання договору та може становити від 10% до 40% від вартості окремих видів послуг, що надаються. Наявність співоплати дає змогу обрати бажаний варіант покриття за найбільш привабливою вартістю.

За програмою АRXіМed страхуються особи від 1 року до 75 років, залежно від обраного пакету. Договір укладається на 1 рік з можливістю поновлення на наступний рік. Період очікування 14 днів з початку дії договору (тільки на перший рік страхування, в разі поновлення договору покриття передбачено з першого дня)

ARX також пропонує програми медичного страхування для корпоративних клієнтів і унікальну програму “Медицина без меж” — страхування на випадок онкології та інших важких захворювань, яка передбачає лікування за кордоном.

ARX — лідер ринку українського страхування, стабільно входить у Топ-5 лідерів ринку з добровільного медичного страхування і продовжує нарощувати його частку в своєму портфелі. За 6 місяців поточного року ARX зібрала 285 млн грн премій, що на 18% більше обсягів минулого року.

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