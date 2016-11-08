Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в гараже у киевлянина

В гаражном боксе правоохранители изъяли четыре карабина, три ружья, девять гранат Ф-1, девять гранат РГД-5, страйкбольные и сигнальные гранаты, запалы, патроны и 13 ножей.

Следственным отделом сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас полиция выясняет происхождение и назначение опасных находок.