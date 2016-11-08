Арсенал зброї та боєприпасів виявили в гаражі у киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси у 43-річного місцевого жителя. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
У гаражному боксі правоохоронці вилучили чотири карабіни, три рушниці, дев’ять гранат Ф-1, дев’ять гранат РГД-5, страйкбольні та сигнальні гранати, запали, набої та 13 ножів.
Слідчим відділом відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Наразі поліція з’ясовує походження та призначення небезпечних знахідок.