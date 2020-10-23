"Арсенал" и "Рома" спаслись от потери очков на старте Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Состоялся ряд поединков первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
Один из фаворитов на победу в турнире — лондонский “Арсенал” в гостях у “Рапида” на “Вестштадион” стадионе в Вене соревновался с “Рапидом”. На 51 минуте хозяева вышли вперед, и только голы Давида Луиса и Обамеянга на 70 и 74 минутах позволили “канонирам” не потерять очки — 1:2.
Итальянская “Рома” также долгое время не могла решить вопрос победителя против “Янг Бойз” на выезде из-за пропущенного гола Нсаме с пенальти (14 мин.). Однако голы Бруно Переса (69) и Кумбула (74) позволили команде Фонсеки вырвать три очка — 1:2.
Примечательно, что не обошлось и без сенсаций — “Наполи” дома уступило “АЗ Алкмар”. Единственный мяч в активе Де Вита — 1:0.