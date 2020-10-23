“Арсенал” та “Рома” врятувалися від втрати очок на старті Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Відбувся ряд поєдинків першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА, повідомляє кореспондент УНН.
Один із фаворитів на перемогу в турнірі — лондонський “Арсенал” в гостях у “Рапіда” на “Вестштадіон” стадіоні у Вені змагався із “Рапідом”. На 51 хвилині господарі вийшли вперед, і тільки голи Давіда Луїса і Обамеянга на 70 і 74 хвилинах дозволили “канонірам” не втратити очки — 1:2.
Італійська “Рома” також довгий час не могла вирішити питання переможця проти “Янг Бойз” на виїзді через пропущений гол Нсаме з пенальті (14 хв.). Проте голи Бруно Переса (69) і Кумбула (74) дозволили команді Фонсеки вирвати три очки — 1:2.
Примітно, що не обійшлося і без сенсацій — “Наполі” вдома поступилося “АЗ Алкмаар”. Єдиний м’яч в активі Де Віта — 1:0.