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"Арсенал" разгромил московское "ЦСКА" в первом четвертьфинальном поединке ЛЕ

"Арсенал" разгромил московское "ЦСКА" в первом четвертьфинальном поединке ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 12732 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Лондонский “Арсенал” сделал заявку на выход в полуфинал Лиги Европы, обыграв в стартовой игре 1/4 финала турнира московское “ЦСКА”, передает корреспондент УНН.

Все голы поединке, а их было пять, состоялись до перерыва. Сначала Аарон Рэмзи успешно замкнул передачу низом от Беллерина, но через шесть минут “армейцы” выровняли положение благодаря голу Головина.

Недолго “ЦСКА” сохранял ничейный результат. Мяча в сетку Акинфеева влетали дважды от Лакасетта (один с пенальти) и еще однажды от Ремзи — 4:1.

Отметим, что ответный матч состоится 12 апреля в Москве.

Вашему вниманию результаты других поединков данной стадии:

“Атлетико” — “Спортинг” 2:0;

“СБ Лейпциг” — “Марсель” 1:0.

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