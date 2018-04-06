"Арсенал" разгромил московское "ЦСКА" в первом четвертьфинальном поединке ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Лондонский “Арсенал” сделал заявку на выход в полуфинал Лиги Европы, обыграв в стартовой игре 1/4 финала турнира московское “ЦСКА”, передает корреспондент УНН.
Все голы поединке, а их было пять, состоялись до перерыва. Сначала Аарон Рэмзи успешно замкнул передачу низом от Беллерина, но через шесть минут “армейцы” выровняли положение благодаря голу Головина.
Недолго “ЦСКА” сохранял ничейный результат. Мяча в сетку Акинфеева влетали дважды от Лакасетта (один с пенальти) и еще однажды от Ремзи — 4:1.
Отметим, что ответный матч состоится 12 апреля в Москве.
Вашему вниманию результаты других поединков данной стадии:
“Атлетико” — “Спортинг” 2:0;
“СБ Лейпциг” — “Марсель” 1:0.