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"Арсенал" розгромив московське "ЦСКА" в першому чвертьфінальному поєдинку ЛЄ

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лондонський “Арсенал” зробив заявку на вихід у півфінал Ліги Європи, обігравши в стартовій грі 1/4 фіналу турніру московське “ЦСКА”, передає кореспондент УНН.

Усі голи поєдинку, а їх було п’ять, відбулися до перерви. Спочатку Аарон Ремзі успішно замкнув передачу низом від Беллеріна, але через шість хвилин “армійці” вирівняли становище завдяки голу Головіна.

Недовго “ЦСКА” зберігав нічийний результат. М’ячі у сітку Акінфєєва влітали двічі від Лакасетта (один з пенальті) та ще одного разу від Ремзі — 4:1.

Відзначимо, що матч у відповідь відбудеться 12 квітня в Москві.

До вашої уваги результати інших поєдинків даної стадії:

“Атлетіко” — “Спортінг” 2:0;

“РБ Лейпциг” — “Марсель” 1:0.

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