"Арсенал" розгромив московське "ЦСКА" в першому чвертьфінальному поєдинку ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лондонський “Арсенал” зробив заявку на вихід у півфінал Ліги Європи, обігравши в стартовій грі 1/4 фіналу турніру московське “ЦСКА”, передає кореспондент УНН.
Усі голи поєдинку, а їх було п’ять, відбулися до перерви. Спочатку Аарон Ремзі успішно замкнув передачу низом від Беллеріна, але через шість хвилин “армійці” вирівняли становище завдяки голу Головіна.
Недовго “ЦСКА” зберігав нічийний результат. М’ячі у сітку Акінфєєва влітали двічі від Лакасетта (один з пенальті) та ще одного разу від Ремзі — 4:1.
Відзначимо, що матч у відповідь відбудеться 12 квітня в Москві.
До вашої уваги результати інших поєдинків даної стадії:
“Атлетіко” — “Спортінг” 2:0;
“РБ Лейпциг” — “Марсель” 1:0.