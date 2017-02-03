Арсенал боеприпасов изъяли у винницкого полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в незаконном хранении боеприпасов и оружия работника Винницкого отдела полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Во время обысков по месту жительства, работы и автомобиля капитана сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и внутренней безопасности полиции изъяли четыре гранаты РГД-5, более пятидесяти патронов различного калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, военнослужащий перевозил арсенал боеприпасов в киевской подземке.