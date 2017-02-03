Арсенал боеприпасов изъяли у винницкого полицейского

Во время обысков по месту жительства, работы и автомобиля капитана сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и внутренней безопасности полиции изъяли четыре гранаты РГД-5, более пятидесяти патронов различного калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, военнослужащий перевозил арсенал боеприпасов в киевской подземке.