Арсенал боєприпасів вилучили у вінницького поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні боєприпасів та зброї працівника Вінницького відділу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання, роботи та автомобіля капітана співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції вилучили чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці.