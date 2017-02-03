Арсенал боєприпасів вилучили у вінницького поліцейського

Під час обшуків за місцем проживання, роботи та автомобіля капітана співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції вилучили чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці.