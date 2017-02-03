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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Арсенал боєприпасів вилучили у вінницького поліцейського

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні боєприпасів та зброї працівника Вінницького відділу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Арсенал боєприпасів вилучили у вінницького поліцейського

Під час обшуків за місцем проживання, роботи та автомобіля капітана співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції вилучили чотири гранати РГД-5, понад п’ятдесят набоїв різного калібру та незареєстровану гладкоствольну рушницю.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, військовослужбовець перевозив арсенал боєприпасів у київській підземці.

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