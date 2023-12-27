Армянский премьер упрекнул путина и лукашенко за "политизацию" ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в России указал путину и лукашенко, что ЕАЭС не должна иметь политической и геополитической повестки дня. Об этом сообщает Azatutyun, пишет УНН.

Детали

Глава армянского правительства заявил, что "ЕАЭС (Евразийский экономический союз) - это это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, а тем более геополитической повестки дня".

Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в этом контексте, стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции, - сказал Пашинян.

По словам политика, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями. Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения, - отметил он.



Справочно

Власти Армении уже неоднократно выражали свою неудовлетворенность отсутствием эффективной поддержки ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное нарекания по поводу присутствия российских военных баз на территории страны Армения высказала во время активных боевых действий за территорию Нагорного Карабаха.

Отметим, членами ОДКБ являются россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении из-за непринятия нескольких пунктов.

Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ