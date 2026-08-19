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Армия США выбрала Hanwha для разработки новой мобильной 155-мм пушки

Киев • УНН

 • 2466 просмотра

Армия США заключила соглашение с Hanwha на поставку 18 прототипов новой мобильной артиллерийской системы стоимостью до $262 млн. Система должна заменить устаревшие буксируемые гаубицы M777.

Армия США выбрала Hanwha для разработки новой мобильной 155-мм пушки

Армия США выбрала американское подразделение южнокорейской Hanwha Defense для поставки прототипов новой мобильной артиллерийской системы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно условиям соглашения стоимостью до $262 млн компания должна изготовить 18 прототипов. В перспективе программа может перейти к масштабному производству самоходной 155-мм артиллерийской системы, которая должна заменить устаревшие буксируемые гаубицы M777.

Hanwha победила в конкурсе, в котором также участвовали Rheinmetall, BAE Systems, General Dynamics и Elbit Systems. В последние годы компания активно расширяет присутствие в американской оборонной промышленности, инвестируя в производство артиллерии, боеприпасов и судостроение.

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В 2024 году Hanwha приобрела судостроительный завод в Филадельфии и заявила об инвестициях в него в размере $5 млрд. Компания также развивает производственную цепочку поставок артиллерийских систем в США и создает центр интеграции и испытаний в Алабаме.

Решение приняли после многолетних попыток американской армии найти мобильную 155-мм систему, способную быстро вести огонь, менять позицию и выживать на современном поле боя. Потребность в такой технике усилилась после начала полномасштабной войны россии против Украины, которая продемонстрировала уязвимость буксируемой артиллерии.

Ожидается, что контракт на прототипы станет первым этапом программы по созданию нового мобильного орудия для американской армии.

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Степан Гафтко

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