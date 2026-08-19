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Армія США обрала Hanwha для розробки нової мобільної 155-мм гармати

Київ • УНН

 • 2502 перегляди

Армія США уклала угоду з Hanwha на постачання 18 прототипів нової мобільної артилерійської системи вартістю до $262 млн. Система має замінити застарілі буксировані гаубиці M777.

Армія США обрала Hanwha для розробки нової мобільної 155-мм гармати

Армія США обрала американський підрозділ південнокорейської Hanwha Defense для постачання прототипів нової мобільної артилерійської системи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За умовами угоди вартістю до $262 млн компанія має виготовити 18 прототипів. У перспективі програма може перейти до масштабного виробництва самохідної 155-мм артилерійської системи, яка має замінити застарілі буксировані гаубиці M777.

Hanwha перемогла в конкурсі, де також брали участь Rheinmetall, BAE Systems, General Dynamics та Elbit Systems. Компанія останніми роками активно розширює присутність у американській оборонній промисловості, інвестуючи у виробництво артилерії, боєприпасів і суднобудування.

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У 2024 році Hanwha придбала суднобудівний завод у Філадельфії та заявила про інвестиції в нього на $5 млрд. Компанія також розвиває виробничий ланцюг постачання артилерійських систем у США та створює центр інтеграції й випробувань в Алабамі.

Рішення ухвалили після багаторічних спроб американської армії знайти мобільну 155-мм систему, здатну швидко вести вогонь, змінювати позицію та виживати на сучасному полі бою. Потреба в такій техніці посилилася після початку повномасштабної війни росії проти України, яка продемонструвала вразливість буксированої артилерії.

Очікується, що контракт на прототипи стане першим етапом програми зі створення нової мобільної гармати для американської армії.

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Степан Гафтко

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