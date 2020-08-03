Армия США прекратила поиски восьми военных, их считают погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Армия США прекратила поиски восьми военных, которых считали пропавшими без вести после аварии бронетранспортера-амфибии у побережья Калифорнии три дня назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“С тяжелым сердцем я решил прекратить спасательно-поисковые работы”, — заявил в воскресенье, 2 августа, руководитель поисковой операции Кристофер бронзе, цитирует информагентство AFP. В армии США считают, что военные погибли.
30 июля во время учений у острова Сан-Клементе вода попала в бронетранспортер-амфибию, в котором находились 16 военных — 15 морских пехотинцев и матрос. Восемь из них удалось вытащить из машины. Впрочем, впоследствии одного из спасенных объявили мертвым, еще двое военных находятся в критическом состоянии.
К поискам остальных восьми военных привлекли многочисленные корабли и вертолеты армии США и береговой охраны. Теперь поиски прекращены. Остров Сан-Клементе расположенный у южного побережья Калифорнии недалеко от Сан-Диего.
Как сообщал УНН, семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской.