Армия США прекратила поиски восьми военных, их считают погибшими

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104196 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130133 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109261 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129534 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101760 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102479 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104339 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102019 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Армия США прекратила поиски восьми военных, их считают погибшими

Армия США прекратила поиски восьми военных, их считают погибшими

Киев  •  УНН

 • 15667 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Армия США прекратила поиски восьми военных, которых считали пропавшими без вести после аварии бронетранспортера-амфибии у побережья Калифорнии три дня назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“С тяжелым сердцем я решил прекратить спасательно-поисковые работы”, — заявил в воскресенье, 2 августа, руководитель поисковой операции Кристофер бронзе, цитирует информагентство AFP. В армии США считают, что военные погибли.

30 июля во время учений у острова Сан-Клементе вода попала в бронетранспортер-амфибию, в котором находились 16 военных — 15 морских пехотинцев и матрос. Восемь из них удалось вытащить из машины. Впрочем, впоследствии одного из спасенных объявили мертвым, еще двое военных находятся в критическом состоянии.

К поискам остальных восьми военных привлекли многочисленные корабли и вертолеты армии США и береговой охраны. Теперь поиски прекращены. Остров Сан-Клементе расположенный у южного побережья Калифорнии недалеко от Сан-Диего.

Как сообщал УНН, семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской.

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