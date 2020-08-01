Семеро людей загинули при зіткненні двох літаків над Аляскою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Два літаки зіткнулися в повітрі в американському штаті Аляска. В результаті загинули семеро людей. Про це повідомляє газета Anchorage Daily News, передає УНН.
Зіткнення одномоторних літаків DHC-2 Beaver і Piper PA-12 сталося біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан. Серед загиблих був член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Він знаходився один в одному з літаків. У другому летіли шість чоловік — місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім’я з Південної Кароліни.
Шестеро людей загинули на місці аварії, ще один помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Велика частина уламків впала поруч з шосе, воно було тимчасово перекрите.
Як писав УНН, 26 липня у південному швейцарському кантоні Уолліс біля альпійської вершини Глетшершпітце на висоті понад 3000 метрів розбився літак, четверо людей загинуло.