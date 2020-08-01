Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Два самолета столкнулись в воздухе в американском штате Аляска. В результате погибли семь человек. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News, передает УНН.
Столкновение одномоторных самолетов DHC-2 Beaver и Piper PA-12 произошло возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай. Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кноппа. Он находился один в одном из самолетов. Во втором летели шесть человек — местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.
Шесть человек погибли на месте аварии, еще один скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Большая часть обломков упала рядом с шоссе, оно было временно перекрыто.
Как писал УНН, 26 июля в южном швейцарском кантоне Уоллис у альпийской вершины Глетшершпитце на высоте более 3 тыс. метров разбился самолет, четыре человека погибли.